В Минздраве Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП во Владивостоке

В больнице остаются трое из них, а четвертого отпустили на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. С тяжелыми травмами в больницах остаются трое из четырех пострадавших в результате ДТП во Владивостоке, а четвертого отпустили на амбулаторное лечение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

Ранее сообщалось, что утром 14 ноября на улице Катерной во Владивостоке автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross протаранил павильон придорожного автокафе "Еда и точка". Машина практически полностью въехала в постройку, водителя зажало в салоне. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали в результате. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, среди пострадавших - три сотрудника кафе и водитель врезавшегося в заведение автомобиля.

"Три человека госпитализированы в медицинские учреждения после утренней аварии на улице Катерной. Сейчас водитель с компрессионным переломом позвоночника и вывихами плечевых суставов, а также одна из пострадавших женщин в состоянии средней тяжести находятся в отделении травматологии Владивостокской клинической больницы №2. Еще одна женщина госпитализирована в ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России. Четвертая пострадавшая отпущена для дальнейшего амбулаторного наблюдения", - рассказали в пресс-службе.

