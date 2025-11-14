Глава СТЦ Шакиров призвал усилить меры безопасности в ТЦ

Также необходимо разобраться в ситуации после возгорания в кинозале ТРЦ "Авиапарк", заявил глава Союза торговых центров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Меры безопасности в российских торговых центрах необходимо усилить, особенно перед Новым годом. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, комментируя происшествие с попыткой поджога подростком кинотеатра в ТРЦ "Авиапарк" в Москве.

"Следует усилить меры безопасности в российских торговых центрах, особенно перед Новым годом. Также необходимо разобраться в ситуации после возгорания в кинозале ТРЦ "Авиапарк", - сказал Шакиров.

Ранее сообщалось, что неизвестные руководили подростком, который пытался поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве. Подростка, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар, задержали и передали полиции. Очаг возгорания ликвидирован. Посетителей кинотеатра эвакуировали. Пострадавших нет.