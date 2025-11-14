Ярославская: против российских подростков ведется информационная война

Уполномоченный по правам ребенка в Москве подчеркнула, что родителям необходимо систематически проговаривать с детьми все угрозы, с которыми они могут столкнуться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число несовершеннолетних, заключенных под стражу по статье за терроризм, кратно выросло в столице за несколько лет. Родителям следует внимательно следить за психологическим состоянием детей и рассказывать им об информационной безопасности, заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Наших подростков используют, против наших детей идет война, мы должны это понимать. И она идет в информационном поле. Понятно, что одна история, когда подростки делают это за деньги, но есть ребята, которые это делают под шантажом, угрозами убийства своей семьи, преследования. Дети разные, а статья одна, и она тяжелая, 205-я, и если несколько лет назад по этой статье в СИЗО [в Москве] содержалось два-три несовершеннолетних, то сейчас это более 50", - сказала Ярославская.

Она подчеркнула, что родителям необходимо систематически проговаривать с детьми все угрозы, с которыми они могут столкнуться. "Это информационная безопасность, это запрет подбирать что-либо чужое. И конечно, нельзя вступать вообще ни в какие переговоры с посторонними людьми", - добавила Ярославская.

Ранее сообщалось, что подросток пытался поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве. В столичной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Подросток задержан.