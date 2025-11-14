Песков назвал беспочвенной дискуссию по поводу охлаждения sim-карт

Cистема работает безупречно, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Так называемый период охлаждения для sim-карт, наступающий после возвращения из-за рубежа, не вызывает никакого дискомфорта для граждан, система работает безупречно. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта дискуссия абсолютно беспочвенная. Собственно, уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта эти сутки охлаждения для граждан это не доставляет", - сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что "система отлажена, работает безупречно".

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи в РФ начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый период охлаждения для sim-карт. В министерстве пояснили, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что sim-карта, попавшая на территорию России из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.