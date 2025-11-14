"Период охлаждения", G20 и помощь КНДР в Курской области. Темы брифинга Пескова
10:18
"Период охлаждения" для sim-карт, заинтересованность Москвы в работе в рамках G20 и помощь КНДР в Курской области стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
О "периоде охлаждения" для sim-карт
- Так называемый период охлаждения для sim-карт после возвращения из-за рубежа не вызывает никакого дискомфорта для граждан, система "работает безупречно": "Эта дискуссия абсолютно беспочвенная".
- "Период охлаждения" связан с "необходимостью обеспечения безопасности": "Сейчас это стоит во главе угла".
О помощи КНДР в Курской области
- Россия признательна и благодарна саперам из КНДР "за самоотверженную, героическую помощь" в разминировании Курской области.
- РФ никогда не забудет помощь КНДР в "работе опасной, сложной" по разминированию региона: "Мы это очень высоко ценим".
О G20
- Москва по-прежнему остается заинтересована "в продолжении работы в рамках "двадцатки".
- G20 "сохранят свою важность" и значимость для многих стран, участвующих в формате: "Это гораздо более представительный формат с точки зрения обсуждения мировых экономических проблем".
- Россия всегда выступала против того, чтобы "элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации".
О дестабилизирующей обстановке в мире
- Нормы международного права во многих точках мира нарушаются и "находятся в печальном состоянии".
- Россия надеется, что США "не будут предпринимать никаких действий", которые бы эскалировали ситуацию вокруг Венесуэлы и в Карибском бассейне.