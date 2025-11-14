Статья

"Период охлаждения", G20 и помощь КНДР в Курской области. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

"Период охлаждения" для sim-карт, заинтересованность Москвы в работе в рамках G20 и помощь КНДР в Курской области стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

О "периоде охлаждения" для sim-карт

Так называемый период охлаждения для sim-карт после возвращения из-за рубежа не вызывает никакого дискомфорта для граждан, система "работает безупречно": "Эта дискуссия абсолютно беспочвенная".

"Период охлаждения" связан с "необходимостью обеспечения безопасности": "Сейчас это стоит во главе угла".

О помощи КНДР в Курской области

Россия признательна и благодарна саперам из КНДР "за самоотверженную, героическую помощь" в разминировании Курской области.

РФ никогда не забудет помощь КНДР в "работе опасной, сложной" по разминированию региона: "Мы это очень высоко ценим".

О G20

Москва по-прежнему остается заинтересована "в продолжении работы в рамках "двадцатки".

G20 "сохранят свою важность" и значимость для многих стран, участвующих в формате: "Это гораздо более представительный формат с точки зрения обсуждения мировых экономических проблем".

Россия всегда выступала против того, чтобы "элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации".

О дестабилизирующей обстановке в мире