Кремль надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил про международное право

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москва надеется, что Вашингтон не будет предпринимать действий, которые могут эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом", - сказал представитель Кремля.