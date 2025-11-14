Песков: Россия по-прежнему заинтересована в работе в G20

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что попытки политизации итогового заявления группы существуют

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. РФ сохраняет заинтересованность в работе в рамках Группы двадцати (G20). Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему заинтересованы в продолжении работы в рамках "двадцатки", - указал представитель Кремля. Говоря о финальном документе, подписываемом по итогам саммита G20, Песков отметил, что попытки политизации такого заявления существуют. "Есть попытки политизировать документ, что, естественно, воспринимается, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран. Когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, то документ просто не получается и не принимается", - пояснил пресс-секретарь главы государства, еще раз отметив заинтересованность России в работе G20.