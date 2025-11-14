Песков: Россия всегда выступала против элементов политизации в повестке G20

Формат Группы 20 предполагает обсуждение проблем именно глобальной экономики, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия всегда выступала против внесения элементов политизации в повестку "Большой двадцатки", призванной обсуждать экономические вопросы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всегда выступали против, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации [G20]", - указал представитель Кремля, подчеркнув, что формат Группы 20 предполагает обсуждение проблем именно глобальной экономики.