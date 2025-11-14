Песков: G20 сохраняет свою важность для многих стран
09:46
обновлено 09:54
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Группа двадцати (G20) сохранят свою значимость и важность для многих стран, участвующих в формате.
"Большая двадцатка", безусловно, сохраняет свою важность, свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате", - отметил Песков. "Это гораздо более представительный формат с точки зрения обсуждения мировых экономических проблем", - пояснил представитель Кремля.