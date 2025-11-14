Песков объяснил безопасностью "период охлаждения" для sim-карт

Система отлажена, указал представитель Кремля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Период охлаждения" для sim-карт после возвращения из-за рубежа необходим в целях обеспечения безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Минцифры сообщило, что операторы связи в России начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый период охлаждения для sim-карт. В министерстве пояснили, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что сим-карта, попавшая на территорию РФ из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.