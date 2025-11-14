В Севастополе всех пострадавших при опрокидывании плавкрана выписали из больницы

За медицинской помощью после инцидента обратились 10 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Все пострадавшие при опрокидывании плавкрана в Южной бухте Севастополя и госпитализированные в стационар выписаны после лечения, сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения.

"Все пациенты выписаны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городскую больницу №1 после инцидента за медицинской помощью обратились 10 человек. Из них три пациента получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях, госпитализированы были семеро. В переводе в другие медицинские организации пациенты не нуждались.