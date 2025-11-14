Глава МАГАТЭ, предположительно, возвращается из Калининграда в Вену

Самолет немецких чартерных авиалиний вылетел из аэропорта Храброво

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Калининграда в Вену. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет немецких чартерных авиалиний вылетел из аэропорта Храброво в 15:32 по местному времени (16:32 мск).

Гросси прибыл в Калининград накануне в 18:34 мск. Консультации с российской делегацией во главе с гендиректором Росатома начались в 10:30 мск и закончились в 14:24 мск.