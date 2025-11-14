Депутат Горелкин: пользователей не будут штрафовать за авторизацию через Google

Административную ответственность предлагается ввести только для владельцев сайтов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россияне не должны будут выплачивать штрафы за авторизацию через иностранные сервисы, административную ответственность предлагается ввести только для владельцев сайтов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"), комментируя внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение палаты парламента.

Ранее группа депутатов во главе с Горелкиным внесла в Госдуму законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

"Обычных пользователей интернета это не коснется - только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран", - написал депутат в Max.

Горелкин напомнил, что норма о допустимых способах авторизации российских пользователей вступила в силу два года назад. Так, на территории РФ сайты должны давать гражданам возможность авторизоваться одни из следующих способов: "с использованием номера мобильного телефона; с использованием ЕСИА или ЕБС; с использованием российского сервиса авторизации".