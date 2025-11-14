Глава СЖР поддержал просьбу обеспечить объективное рассмотрение дела Беседина

Журналиста задержали в Эстонии по подозрению в транслировании позиции российских СМИ, находящихся под санкциями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поддержал письмо, содержащее просьбу обеспечить объективное рассмотрение дела задержанного в Эстонии журналиста Олега Беседина. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил письма верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, в Международную федерацию журналистов и в Комитет по защите журналистов с просьбой обеспечить объективное рассмотрение дела задержанного в Эстонии независимого журналиста и режиссера-документалиста Олега Беседина.

"Я как член комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и председатель Союза журналистов России поддерживаю это заявление", - сказал он.

Правоохранительные органы подозревают Беседина в транслировании позиции российских СМИ, находящихся под санкциями. Блогеру может грозить от 2 до 15 лет заключения по обвинению в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики, а за нарушение международных санкций Беседина ждет денежный штраф или тюремный срок до пяти лет.