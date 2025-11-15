Строительство тоннеля на Аляску потребует создания транспортной магистрали через Колыму

Развитие дорожной сети также необходимо и на Аляске, отметил председатель ДВО РАН Юрий Кульчин

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Современные технологии позволят построить тоннель от России до Аляски под Беринговым проливом, однако для эффективно его использования также необходимо создать магистраль через Магадан до Чукотки, которая соединит новый объект с существующей дорожной инфраструктурой страны. Об этом ТАСС сообщил председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин.

Ранее спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства тоннеля между РФ и США. По его данным, тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.

"Еще в 1940-х годах Советский Союз планировал построить тоннель с материка на Сахалин. И его начали строить. Если бы не смерть Сталина, он бы, возможно, существовал. Сейчас уже совершенно другие технологии. И при современных технологиях построить тоннель на Аляску не составляет вообще никакой проблемы. Через Ла-Манш же есть. Вопрос, для чего он нужен. Если у нас не будет нормальной транспортной магистрали из Европы через Магадан до Чукотки. <...> Дотянемся до Магадана, уйдем дальше. Тогда это будет замечательно", - сказал он.

Кульчин добавил, что также развитие дорожной сети необходимо и на Аляске.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый тоннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.