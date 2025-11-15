Движение "Здоровое Отечество": рынок вейпов в России выходит из-под контроля

Председатель общероссийского общественного движения Екатерина Лещинская назвала вейпинг "эпидемией", распространяющейся среди подростков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 20 регионов России заявили о своей готовности запретить вейпы на своей территории. Рынок вейпов выходит из-под контроля из-за сложностей в регуляторике, сообщила в интервью ТАСС председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

"Сегодня рынок вейпов в России выходит из-под контроля: по общедоступным данным, до 70-90% продукции являются контрафактом, такие цифры подтверждают и наши антивейп-рейды. Зачастую вейпы продаются без маркировки и рядом со школами. Существующие меры регулирования не работают, а ситуация усугубляется. Вейпинг стал эпидемией среди подростков, а бизнес, наживающийся на здоровье детей, чувствует себя безнаказанно. Поэтому только полный запрет никотинсодержащей продукции способен реально изменить ситуацию и защитить здоровье наших граждан, прежде всего, детей и подростков", - сказала она.

Лещинская добавила, что уже более 20 регионов заявили о своей готовности запретить вейпы на своей территории. Движение реализует проект "Антивейп", за время реализации которого активисты провели более 2 тыс. рейдов в 52 субъектах страны, направили свыше тысячи жалоб в территориальные управления Роспотребнадзора. По итогам таких обращений было принято около 750 процессуальных решений, включая закрытие торговых точек, нарушавших закон. Кроме того, важно вовлекать родителей подростков к борьбе с вейпингом и табакокурением среди молодых людей. Также нужно рассказывать о рисках вейпинга, показывать, что происходит с организмом и легкими, рассказывать про случаи взрывов устройств в руках во время курения.

"Но наша задача - не наказание, а просвещение. Мы делаем акцент на профилактике и позитивных изменениях. Проводим акции по обмену вейпов на яблоки, организуем креативные просветительские инициативы с участием футбольного арбитра, который символично показывает курильщикам "желтую карточку". Эти форматы вызывают улыбку, вовлекают и дают результат - люди сами сдают вейпы, благодарят и признаются, что впервые задумались о своем здоровье", - рассказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

Полный текст интервью будет опубликован 16 ноября в 11:00 мск.