"Здоровое Отечество" поднимет вопрос о повышении возраста продажи алкоголя

Председатель движения Екатерина Лещинская считает оправданным запрет покупать напитки крепче 16 градусов людям младше 21 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" выступает за повышение возраста продажи крепкого алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель движения Екатерина Лещинская.

"Движение "Здоровое Отечество" [выступает] за повышение возраста продажи алкоголя крепче 16 градусов до 21 года. Этот шаг уже обсуждался на государственном уровне, и он оправдан. Организм до 21 года особенно уязвим для алкоголя и никотина. Если будет следующая встреча с президентом [РФ Владимиром Путиным], я обязательно подниму и этот вопрос. Надо понимать, что повышение возрастного порога - это логичный шаг в общей политике защиты молодежи", - сказала она.

Представители движения "Здоровое Отечество" вовлечены в работу межведомственных комиссий по здоровому образу жизни в Севастополе, Карелии и Коми. "Мы активно транслируем важность запрета вейпов и имеем полную поддержку в молодежных парламентах Башкирии, Крыма и Татарстана", - рассказала Лещинская.

Ранее заместитель президента РАО Геннадий Онищенко призвал повысить возраст продажи алкоголя в РФ до 21 года.

Полный текст интервью будет опубликован 16 ноября в 11:00 мск.