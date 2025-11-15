МВД: заменить недействительные водительские права можно без экзаменов

Для получения нового документа необходимо предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов, но с предъявлением медицинского заключения об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

Читайте также

Право руля: что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года

В 2026 году станут недействительными национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен.

"Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили, что положение правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений утверждено постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года. В соответствии с ним заявителю необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Кроме того, потребуется медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также при наличии российское национальное водительское удостоверение.