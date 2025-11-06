Статья

Право руля: что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года

С 1 января 2026 года завершится автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года. Российским автомобилистам, срок действия прав которых истечет после 31 декабря 2025 года, необходимо будет заново проходить медицинскую комиссию для получения справки и оплачивать госпошлину. Чем продиктованы изменения, на что следует обратить внимание при замене водительских прав и каковы санкции за нарушение правил — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Кто успевает получить "автомат"

Водительские права в России выдаются на 10 лет. По истечении этого срока их необходимо менять. Сдавать заново экзамен в Госавтоинспекции при этом не требуется, однако нужно проходить медицинскую комиссию. На период с 2022 по 2026 год было сделано исключение: водителям, срок действия удостоверений которых истекает в этот период, права однократно автоматически продлеваются на три года. Менять их не нужно.

Читайте также

Триколор и "красные флаги": все о правилах пользования автономерами в России

Таким образом, последними счастливчиками, которые смогут воспользоваться этой прерогативой, станут водители, права которых действительны до 31 декабря 2025 года включительно. Их документы будут автоматически продлены до 31 декабря 2028 года, соответствующие изменения будут отражены в электронном виде в базе ГИБДД.

Ассистент кафедры административного права и процесса им. Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров считает, что автоматическое продление вводилось как временная антикризисная мера и бессрочным быть не могло.

"Продление срока водительских удостоверений было реализовано в рамках полномочий правительства РФ и было направлено на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса, — заявил он ТАСС. — Однако безопасность дорожного движения важнее, поэтому с 1 января 2026 года вновь необходимо подтверждать право управления транспортным средством в установленном порядке".

Порядок замены прав

Установленный порядок распространяется на всех, чьи водительские права истекают со следующего года. Если автоматическое продление уже применялось, следует обращать внимание на дату, указанную в документе. Например, водительское удостоверение должно было истечь 1 июля 2023 года, но было продлено на три года — значит, срок действия истечет 1 июля 2026 года.

Для замены водительского удостоверения потребуются старые права, паспорт РФ и медицинская справка по форме №003‑В/у. Подать заявление на замену можно на портале "Госуслуги", в ГИБДД или в МФЦ. "При заполнении заявления нет нужных категорий. Сообщите сотруднику ГИБДД или МФЦ, что хотите перенести все категории из старых прав. Уточните, правильно ли заполнили заявление", — рекомендуется в инструкции на "Госуслугах".

Далее необходимо выбрать дату и время приема в ГИБДД и оплатить государственную пошлину в размере 4 тыс. рублей. В назначенный день следует явиться в подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права.

"Следует помнить, что срок оказания госуслуги по замене водительского удостоверения различен, — обращает внимание Тургунбой Зокиров. — Если обратиться в МФЦ, то срок не должен превышать 15 дней, а если в ГИБДД — не больше одного часа". В любом случае, по его словам, разумно подготовиться к замене водительского удостоверения хотя бы за месяц до окончания срока действия водительского удостоверения — на время проведения медицинских обследований.

Медицинские тонкости

По закону "О безопасности дорожного движения", обязательное медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. Посещать врачей-психиатров и психиатров-наркологов можно только в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя.

Читайте также

Водителям напомнили о необходимости пройти медкомиссию при замене прав

"Для того чтобы медицинское заключение было надлежащим, водителю стоит проходить все необходимые медицинские процедуры по-настоящему. Неважно, является ли медицинская организация государственной, муниципальной или частной, главное — чтобы обследование было реальным, а не фиктивным", — говорит Тургунбой Зокиров.

Регуляторы, по его словам, тщательно следят за тем, чтобы медицинские организации не торговали справками: "Государственный надзор в сфере качества и безопасности медицинской деятельности осуществляет Росздравнадзор, его территориальные органы". Также проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности со стороны государственных (муниципальных) органов, учредивших медорганизацию, и внутренний контроль — в самих организациях.

Срок, штраф и эвакуация

"Подделка в целях использования медицинского заключения, сбыт поддельного медицинского заключения — преступление. По ч. 1 ст. 327 УК РФ максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если водитель использовал поддельное медицинское заключение, он тоже будет привлечен к уголовной ответственности. Срок лишения свободы по ч. 3 ст. 327 УК РФ составит до одного года", — предупреждает юрист.

Читайте также

Россиянам напомнили о штрафах за езду на шинах не по сезону

Для того чтобы удостовериться, что медицинская организация, в которую вы обращаетесь для прохождения обследования и получения справки, уполномочена оказывать такую услугу, следует обратить внимание на ее лицензию. Проверить ее (по номеру, наименованию организации, ИНН или ОГРН) можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Что касается санкций за просроченные права, то в случае, если автомобиль стоит на приколе, они не применяются. Если же водитель (даже по незнанию) сядет за руль, ему грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и эвакуация машины со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Евлалия Самедова