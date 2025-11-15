Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого

Он будет действовать до 21:00 мск

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уровень погодной опасности повышен в Московской области со среднего желтого до предпоследнего оранжевого. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Уровень погодной опасности в Подмосковье повышен до оранжевого, он будет действовать до 21:00 мск - в этот период ожидается дождь, переходящий в снег, на дорогах гололедица и сильное налипание мокрого снега на провода и деревья", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в отличие от среднего желтого, символизирующего потенциально опасные погодные условия, оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале и предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Про вероятное налипание снега на проводах и деревьях синоптики также распространили и специальное экстренное предупреждение, действующее до конца суток в Московской области.

Что же касается температурных показателей, то в течение дня столбики термометров в столице должны показать от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер ожидается западной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что высота осадков в Москве составляет до 10 мм (20% от месячной нормы). Как убедился корреспондент ТАСС, снег с дождем, отмечавшийся практически всю ночь, прекратился в некоторых районах столицы. На деревьях и проводах появился белый снежный контур.