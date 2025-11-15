Власти Перми окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом

Глава города Эдуард Соснин выразил соболезнования родным и близким погибших

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация Перми окажет помощь жителям города, пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовиком.

Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

"Вчера вечером на трассе в Кунгурском районе случилась страшная авария: микроавтобус, направлявшийся из Перми, столкнулся с грузовым автомобилем. Среди тех, кто находился в автобусе, были жители Перми. От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Соснин в своем Telegram-канале.