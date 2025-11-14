Статья

Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

В Пермском крае пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В экстренных службах региона сообщили о семи погибших. По данным СК, пострадали 12 человек.

ТАСС собрал основное о ДТП.