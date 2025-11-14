ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

Редакция сайта ТАСС
18:54
© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

В Пермском крае пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В экстренных службах региона сообщили о семи погибших. По данным СК, пострадали 12 человек.

ТАСС собрал основное о ДТП.

  • Грузовой автомобиль и рейсовый пассажирский микроавтобус столкнулись в Пермском крае;
  • ДТП произошло на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь;
  • По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, он выехал на встречную полосу;
  • В экстренных службах региона сообщили о семи погибших, среди них есть несовершеннолетний;
  • По данным СК, в аварии пострадали 12 человек;
  • Их доставили в больницы города Кунгура и Перми;
  • Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил о работе оперативного штаба;
  • На месте происшествия также работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления;
  • По факту ДТП возбуждено уголовное дело;
  • Круглосуточная горячая линия организована для родственников погибших и пострадавших.
 
