Статья
Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек
Редакция сайта ТАСС
18:54
В Пермском крае пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В экстренных службах региона сообщили о семи погибших. По данным СК, пострадали 12 человек.
ТАСС собрал основное о ДТП.
- Грузовой автомобиль и рейсовый пассажирский микроавтобус столкнулись в Пермском крае;
- ДТП произошло на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь;
- По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, он выехал на встречную полосу;
- В экстренных службах региона сообщили о семи погибших, среди них есть несовершеннолетний;
- По данным СК, в аварии пострадали 12 человек;
- Их доставили в больницы города Кунгура и Перми;
- Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил о работе оперативного штаба;
- На месте происшествия также работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления;
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело;
- Круглосуточная горячая линия организована для родственников погибших и пострадавших.