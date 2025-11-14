СК: семь человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье

Среди погибших одна несовершеннолетняя девочка

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. В ДТП с автобусом в Пермском крае семь человек погибли, из них одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В результате ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, травмированы 12 человек", - сообщили в ведомстве.