СК: семь человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье
18:54
обновлено 19:02
ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. В ДТП с автобусом в Пермском крае семь человек погибли, из них одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
"В результате ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, травмированы 12 человек", - сообщили в ведомстве.