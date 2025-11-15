Семьи погибших в ДТП с автобусом в Прикамье получат 1 млн рублей

Пострадавшим также окажут материальную помощь

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Семьи погибших в результате ДТП с автобусом в Пермском крае получат единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшим также будет оказана помощь.

Читайте также

Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим", - сообщил Махонин.