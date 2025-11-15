В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В тяжелом состоянии четверо, еще один в крайне тяжелом

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. В тяжелом состоянии остаются четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Перми, еще один в крайне тяжелом. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.

Читайте также

Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

"Сегодня посетила все стационары в краевой столице, куда были госпитализированы пострадавшие в автоаварии. Эвакуация продолжалась всю ночь. 12 человек доставлены в профильные отделения крупных больниц, где есть все возможности для диагностики и лечения полученных травм. 4 человека остаются в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, остальные 7 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести", - написала министр.

Она отметила, что к лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального Минздрава. Также, по поручению министра врачи связались с коллегами из федеральных центров и провели телемедицинские консультации для составления оптимальной тактики лечения всех пострадавших.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 7 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.