Все погибшие в ДТП в Пермском крае были пассажирами автобуса

Следователи завели два уголовных дела

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Все погибшие в ДТП в Кунгурском округе Пермского края были пассажирами автобуса. Об этом сообщила и.о. руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону Екатерина Сотникова.

"В результате дорожно-транспортного происшествия наступила смерть семи пассажиров автобуса, один из которых являлся несовершеннолетним", - сообщила Сотникова.

По уточненной информации, ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, где столкнулся с фурой.

По данным следствия, по факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство. Проводятся неотложные первоначальные следственные действия.