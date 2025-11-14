В Пермском крае завели дело по факту ДТП с автобусом

По информации следственного управления, есть погибшие, среди которых несовершеннолетний

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Пермском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП, в результате которого имеются погибшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, в результате ДТП есть погибшие, среди которых несовершеннолетний. "Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, в ДТП погибли 6 человек и пострадали 15.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

По информации ГУ МЧС по региону, ДТП произошло 14 ноября около 21:26 (19:26 мск) на 55-м км автодороги Р-243. На место ДТП привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Установлено, что столкнулись рейсовый автобус и фура.