В Пермском крае организовали горячую линию после ДТП с автобусом

Звонки принимаются круглосуточно

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Круглосуточная горячая линия организована в Пермском крае для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства территориальной безопасности региона.

"Организована горячая телефонная линия для родственников пострадавших и погибших в аварии в Кунгурском округе", - говорится в сообщении.

По номеру горячей линии можно узнать о состоянии здоровья пострадавших, а также получить психологическую помощь. Звонки принимаются круглосуточно.

По данным экстренных служб, в ДТП погибли 7 человек и пострадали 15. Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).