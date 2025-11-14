Названа причина ДТП с автобусом в Прикамье

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что в связи с ДТП работает оперативный штаб

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошла из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Читайте также

Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

"По автодороге Пермь - Шадейка со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус "Соболь", водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом", - отмечается в сообщении.

Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с ДТП работает оперативный штаб. Он также добавил, что поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.