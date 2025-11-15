В Москве и Подмосковье начнутся заморозки после 16:00

Ближе к ночи осадки в виде дождя и снега прекратятся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заморозки, которые прогнозировали ранее синоптики в Москве и Московской области, начнутся после 16:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 16:00 мск ожидается переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, что может повлечь за собой образование гололедицы на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ближе к ночи осадки в виде дождя и снега прекратятся и на фоне переменной облачности столбики термометров в столице могут опуститься до минус 4-6 градусов, а в Подмосковье - до минус 8 градусов.

По этой причине в регионе с 15:00 мск и до 09:00 мск 16 ноября объявляется желтый уровень погодной опасности, связанный именно с понижением температуры и возможными гололедно-изморозевыми отложениями. При этом в части интенсивных осадков и вероятности налипания мокрого снега на провода и деревья до 21:00 мск в Московской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Желтый же уровень является средним в колористической шкале предупреждений и говорит о потенциально опасных метеоусловиях.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что высота осадков в Москве составляет до 10 мм (20% от месячной нормы).