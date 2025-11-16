Эксперт Гурина рассказала, как сэкономить до 25% при покупке икры к Новому году

Кандидат сельскохозяйственных наук Аграрно-технологического института РУДН посоветовала купить продукт до повышения цен на фоне ажиотажа и заморозить его

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне могут сэкономить до 25% стоимости икры, если приобретут и заморозят ее до наступления ажиотажа перед Новым годом. Об этом ТАСС сообщила доцент департамента техносферной безопасности, кандидат сельскохозяйственных наук Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

"Несомненно, повышение стоимости красной игры можно прогнозировать уже сейчас и оно может составить до 25% в зависимости от региона поставки, времени до нашего самого главного праздника и в целом от качественных показателей самого продукта, - сказала Гурина. - Сейчас приобрести красную икру можно в целом за 650-850 рублей за 100 г. Соответственно к Новому году цена может измениться до 1090 рублей".

Эксперт рекомендовала заморозить икру в течение одних-двух суток после покупки. Если она была в алюминиевой банке, то хранение в холодильнике возможно до трех суток, но перед последующей заморозкой икру надо извлечь в пластиковый контейнер. "Для того, чтобы сохранить свойства красной икры, ее необходимо расфасовать по 100, 200, 300 г, чтобы доставать такими же порциями, хранить ее необходимо в герметичной упаковке - пластиковой или же стеклянной, и заморозку осуществить при температуре -18 С, поставить маркировку - когда осуществлена заморозка", - рассказала она.

Гурина подчеркнула, что перед заморозкой икру обязательно сначала положить в холодильник, а не сразу выставлять при комнатной температуре. "Таким образом икра сможет сохранить свои свойства при заморозке до шести месяцев, - пояснила она. - Если сделать все правильно, то красная икра не изменит свои органолептические и физико-химические свойства. Поэтому сэкономить действительно можно".

Собеседница агентства также отметила, что при заморозке необходимо учитывать соседство с пищевыми продуктами в морозильной камере, соблюдение температурного режима и даже вероятность отключения электричества.