В школе в Иркутской области наймут психолога и усилят внеурочную занятость

Такое решение приняли после того, как группа подростков избила 13-летнюю девочку

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Постоянный психолог появится в школе №8 Шелеховского района Иркутской области после того, как группа подростков избила 13-летнюю девочку. Также в образовательном учреждении усилят внеурочную занятость школьников, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее Иркутский суд заключил под стражу 14-летнего школьника и 17-летнего студента, которые избили 13-летнюю девочку. Еще двоих подростков, обвиняемых в истязании, поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

"Директору школы поручено до конца года представить кандидатуры на имеющуюся ставку постоянного психолога и усилить внеурочную занятость школьников. В план работы образовательной организации добавят дополнительные мероприятия для сплочения учеников", - написал Кобзев в Telegram-канале.

Он добавил, что также будет усилена работа с родителями, в частности, к дополнительным школьным мероприятиям планируется подключить советы отцов и женщин Шелеховского района. На данный момент специалисты Центра профилактики, реабилитации и коррекции при помощи 18 психологов района провели диагностику психоэмоционального состояния 330 обучающихся 4-10-х классов данной школы. После этого были выявлены дети, нуждающиеся в психолого-педагогической помощи.