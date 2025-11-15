Синоптик Леус: первый снегопад в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке

По словам специалиста центра погоды "Фобос", так поздно в век глобального потепления первый снег пошел лишь однажды - 15 ноября 2008 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый снег в столице стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодняшний первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. Так поздно в век глобального потепления первый снег отмечался лишь однажды - 15 ноября 2008 года", - отметил синоптик.

Ранее Леус сообщил, что первый снег выпал в Москве в субботу с опозданием почти на месяц, из-за осадков видимость местами ухудшалась до 1 км. Высота осадков составила до 10 мм (20% от месячной нормы).

В связи с непогодой синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Московской области оранжевый уровень метеорологической опасности, допускающий вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Прежде всего это относится к возможному налипанию мокрого снега на провода и деревья.