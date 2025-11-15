В Москве выпал суточный рекорд осадков для 15 ноября

В столице этот день стал самым холодным с начала осени

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество осадков в столице на 15 ноября стало рекордным. Прошлый максимум был установлен в 1931 году, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За ночь в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 13 мм осадков и еще 4 мм добавил день. Таким образом, сутки принесли 17 мм осадков, что на 0,2 мм больше, чем было у прежнего рекордсмена 15 ноября 1931 года", - говорится в сообщении.

Леус также отметил, что 15 ноября в Москве стало самым холодным днем с начала осени - температура воздуха вечером опустилась до отметки в минус 0,3 градуса. До этого в лидерах было 1 октября - температура воздуха в Москве тогда опускалась до минус 0,1 градуса.

Ранее синоптик сообщил, что первый снег выпал в Москве 15 ноября с опозданием почти на месяц, из-за осадков видимость местами ухудшается до 1 км.

В связи с непогодой синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Московской области оранжевый уровень метеорологической опасности, допускающий вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Прежде всего это относится к возможному налипанию мокрого снега на провода и деревья.