В РПЦ поддержат паломничества православных американцев в РФ

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Паломничества православных американцев в российские монастыри будут поддержаны Русской православной церковью, установление подобных горизонтальных связей можно только приветствовать. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее американский блогер и общественный деятель православного вероисповедания Конрад Франц рассказал ТАСС, что множество православных американцев готовы приехать в Россию для участия в паломничествах и крестных ходах, если путешествия в Россию станут доступнее и будут поддерживаться Русской православной церковью.

"Да, мы только рады будем. Могу сказать, что эти (приезжавшие в Россию в сентябре - прим. ТАСС) американцы наприглашали нас участвовать в диалоге. Я все жду, когда это будет реализовано, своих коллег об этом спрашивал", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности РПЦ принимать верующих американцев, готовых к паломничеству в РФ.

Глава синодального отдела отметил, что, горизонтальные связи между людьми "создают устойчивость и системы, и межсистемных отношений". "Поэтому это [приезд американцев] можно только приветствовать", - заключил председатель синодального отдела.

В сентябре 2025 года Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Джеймса Делингпола, Томаса Эртла, Джона-Генри Уэстена и Конрада Франца. Поездка включала в себя встречи с представителями Московской патриархии, государственной власти, общественных объединений и журналистами, а также посещение Сретенского, Андреевского и Данилова ставропигиальных монастырей, Троице-Сергиевой лавры и Переславля-Залесского.

Полный текст интервью будет опубликован 17 ноября.