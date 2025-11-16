В МВД сообщили, когда водителю с просроченными правами не грозит штраф

Оснований для привлечения к ответственности не будет, если автомобилист не управлял транспортным средством, пояснили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Оснований для привлечения к ответственности за водительское удостоверение с истекшим сроком действия нет, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Читайте также

Право руля: что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года

"В случае, если гражданин в период после истечения срока действия водительского удостоверения не управлял транспортным средством, оснований для привлечения его к ответственности нет", - сказали в пресс-центре.

Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года, станут недействительными в 2026 году. Заменить их можно без экзаменов, потребуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, национальный паспорт, а также при наличии само водительское удостоверение. За езду с недействительными правами водителю грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.