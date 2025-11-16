Глава движения "Здоровое Отечество": вейпы становятся причиной развития диабета

Заболевание диагностируют у все более молодых пациентов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вейпы становятся новой причиной развития сахарного диабета, при этом заболевание молодеет. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель движения "Здоровое Отечество" Лещинская.

"Люди не стали здоровее, просто медицина шагнула дальше. Вместе с этим, многие заболевания чаще стали встречаться у молодых людей. Так, диабет помолодел почти в 2 раза: с 50-60 до 25-35 лет. Именно поэтому мы бьем тревогу. Неочевидной, но самой опасной угрозой для молодежи является риск развития предиабета, состояния предшествующее сахарному диабету второго типа. И вейпы сегодня становятся новой причиной развития этого серьезного заболевания", - сказала она.

Полная версия интервью будет опубликована в 11:00 мск.