В Волгоградской области жители вернулись из ПВР в свои дома после атаки БПЛА

В пунктах временного размещения никого нет

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Жители Волгоградской области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"В ПВР никого нет, люди возвращаются в свои дома", - говорится в сообщении.

В ночь на 16 ноября Волгоград подвергся атаке БПЛА, в результате были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. Пострадали три человека в жилых районах, одна женщина была госпитализирована, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Для жителей подготовили пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7.