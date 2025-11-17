The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

Речь об Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго, которые отказались принять обратно около 4 тыс. своих граждан, нелегально оказавшихся в Соединенном Королевстве

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенное Королевство может прекратить выдавать визы гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском МВД.

По их информации, речь идет об Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго. Как отмечает издание, эти страны отказались принять обратно около 4 тыс. своих соотечественников, нелегально оказавшихся в Великобритании. О каком сроке идет речь, не уточняется. В статье говорится, что МВД королевства 13 ноября предупредило посольства этих стран в Лондоне о риске ужесточения выдачи виз, если в течение месяца они не начнут активнее сотрудничать с британскими ведомствами в вопросе депортации.

Для начала, пишет The Times, Великобритания намерена лишить права быстрого получения виз дипломатов и привилегированных лиц, которым придется подавать заявки в обычном порядке и стоять в общей очереди. На следующем этапе ограничения могут коснуться всех граждан перечисленных стран, включая полный запрет на выдачу виз по аналогии с мерами администрации американского президента Дональда Трампа. Как отмечает издание, со временем в черный список могут быть добавлены другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих осужденных граждан или нелегальных мигрантов: Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали и Габон.

"В Великобритании мы действуем по правилам. Когда я заявила, что для стран, которые не хотят возвращать своих преступников и нелегалов, будут взыскания, я говорила серьезно. Мое послание иностранным правительствам сегодня четкое - согласитесь на прием своих граждан, или вы потеряете привилегию въезда в нашу страну", - предупредила глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд, слова которой приводит The Times.

Радикальный подход Лондона

17 ноября Махмуд должна объявить об ужесточении правил, применяемых к нелегальным мигрантам. По информации издания, речь идет о самых радикальных изменениях в этой области со времен Второй мировой войны. Лондон намерен увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок ожидания для нелегалов права остаться в стране на постоянной основе, а также ужесточить возможности просителей убежища перевозить в королевство членов своих семей. Так, британское правительство намерено уменьшить значимость Статьи 8 Европейского суда по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни") при принятии решений о предоставлении убежища по семейным основаниям.

Одновременно у мигрантов останется лишь одна возможность подать апелляцию на решение о депортации. При этом в нее нужно будет включить все основания, по которым просители убежища нуждаются в защите, включая соображения прав человека и современного рабства. Это, по задумке властей, должно существенно снизить нагрузку на суды королевства.

Миграционные антирекорды

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле 2024 года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По данным МВД королевства, с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобритании было подано рекордное число запросов на убежище - 111 084. Это на 14% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По этому показателю Великобритания идет на пятом месте в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.