На Камчатке создадут программу расселения пострадавших после землетрясения домов

Это планируют завершить до 15 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Жилые дома в Авачинской агломерации на Камчатке, пострадавшие после серии землетрясений, войдут в отдельную региональную программу по расселению.

Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"По итогам обследований жилого фонда необходимо сразу определиться с перечнем наиболее пострадавших домов, которые и войдут в отдельную программу расселения, и последовательностью их расселения", - цитирует пресс-служба поручение главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что эта работа будет завершена до 15 декабря. В программу войдут дома в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, пострадавшие от серии подземных толчков с июля 2025 года.