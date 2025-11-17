На Камчатке создадут программу расселения пострадавших после землетрясения домов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Жилые дома в Авачинской агломерации на Камчатке, пострадавшие после серии землетрясений, войдут в отдельную региональную программу по расселению.
Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.
"По итогам обследований жилого фонда необходимо сразу определиться с перечнем наиболее пострадавших домов, которые и войдут в отдельную программу расселения, и последовательностью их расселения", - цитирует пресс-служба поручение главы региона Владимира Солодова.
Уточняется, что эта работа будет завершена до 15 декабря. В программу войдут дома в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, пострадавшие от серии подземных толчков с июля 2025 года.