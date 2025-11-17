В Горловке и Ясиноватой восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ

Энергетики вели ремонт всю ночь

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Энергетики вернули свет абонентам Горловки и Ясиноватой в ДНР, которые были обесточены из-за атаки ВСУ минувшей ночью, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас уже Горловка и Ясиноватая полностью подключены, осталась одна котельная в Горловке буквально. Что касаемо донецко-макеевской агломерации, то сейчас частично еще не подключен Красногвардейский район Макеевки, а также Ворошиловский и Калининский районы Донецка", - сказал Пушилин.

Он добавил, что враг атаковал одну из подстанций беспилотниками. Часть из них была нейтрализована, но упавшие обломки также повредили энергетический объект. Энергетики вели ремонт всю ночь.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ ночью атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР, что привело к обесточиванию около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.