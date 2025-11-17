Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе имеет долги на сумму свыше 93 тыс. рублей

В установленный срок женщина не выплатила взятые на себя кредитные обязательства

Дом, где проживал ребенок, останки которого были обнаружены в Гольяновском пруду в Москве © Анна Волик/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Задолженность по кредитам в размере более 93 тыс. рублей имеет подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в Балашихе. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Материалы от мировых судей Пензенской области поступили судебным приставам в течение июня 2024 года - мая 2025 года. В них указано, что в установленный срок женщина не выплатила взятые на себя кредитные обязательства. На основании материалов открыто шесть исполнительных производств, принудительно взыскиваемая сумма превышает 93 тыс. рублей.