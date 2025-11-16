ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

Редакция сайта ТАСС
18:36
© Валерия Калугина/ ТАСС

В Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию водоема.

ТАСС собрал основное о расследовании убийства.

О происшествии

  • В городском управлении СК РФ сообщили, что в пруду найден фиолетовый школьный рюкзак с головой ребенка. Он находился в пакете.
  • По данным следствия, погибшему было от 7 до 10 лет.
  • Водолазы провели осмотр дна водоема.
  • Предварительно установлено, что с момента наступления смерти прошло не более двух суток. Личность ребенка устанавливается.
  • Тело позже обнаружили на балконе в квартире жилого дома в Балашихе.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие​​​​​

  • В правоохранительных органах сообщили, что в убийстве подозревают родителей мальчика.
  • Бабушка ребенка рассказала, что сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела.
  • Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. Место преступления осмотрели следователи и криминалисты.
 
