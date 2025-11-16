Статья

В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

В Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию водоема.

ТАСС собрал основное о расследовании убийства.

О происшествии

В городском управлении СК РФ сообщили, что в пруду найден фиолетовый школьный рюкзак с головой ребенка. Он находился в пакете.

По данным следствия, погибшему было от 7 до 10 лет.

Водолазы провели осмотр дна водоема.

Предварительно установлено, что с момента наступления смерти прошло не более двух суток. Личность ребенка устанавливается.

Тело позже обнаружили на балконе в квартире жилого дома в Балашихе.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие​​​​​