В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве
Редакция сайта ТАСС
18:36
В Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию водоема.
ТАСС собрал основное о расследовании убийства.
О происшествии
- В городском управлении СК РФ сообщили, что в пруду найден фиолетовый школьный рюкзак с головой ребенка. Он находился в пакете.
- По данным следствия, погибшему было от 7 до 10 лет.
- Водолазы провели осмотр дна водоема.
- Предварительно установлено, что с момента наступления смерти прошло не более двух суток. Личность ребенка устанавливается.
- Тело позже обнаружили на балконе в квартире жилого дома в Балашихе.
- Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следствие
- В правоохранительных органах сообщили, что в убийстве подозревают родителей мальчика.
- Бабушка ребенка рассказала, что сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела.
- Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. Место преступления осмотрели следователи и криминалисты.