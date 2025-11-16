СК проводит обыск в квартире в Балашихе, где нашли тело ребенка

В его убийстве подозревают родителей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск и изъятие в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе, где был найден убитый ребенок. Об этом сообщает областной главк СК РФ.

"Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз", - сообщили в СК.

Ведомство опубликовало видео следственных действий в квартире. Криминалисты изучают следы преступления, в это же время следователь заполняет протокол обыска.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы рабочие, проводившие реконструкцию пруда, в пакете и рюкзаке обнаружили останки ребенка. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Эксперт установил, что смерть ребенка наступила не более двух дней назад. Позднее в квартире в Балашихе на балконе было найдено тело 6-летнего ребенка. В его убийстве подозревают родителей.