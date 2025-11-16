ТАСС: родителей подозревают в убийстве ребенка, голову которого нашли в Москве

Следствие продолжается, уточнили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция подозревает родителей мальчика, фрагмент тела которого был найден сегодня утром в Гольяновском пруду Москвы, в убийстве сына. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В убийстве ребенка подозреваются его родители. Следствие продолжается", - сказал собеседник агентства.