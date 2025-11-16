В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли пакет с останками ребенка
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Человеческие останки найдены в пакете в Гольяновском пруду в Москве, сообщила городская прокуратура.
"На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружены останки человека. На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников", - сказали в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.
В городском управлении СК РФ уточнили, что в пруду найден рюкзак с фрагментом тела ребенка. Возраст погибшего находится в интервале от 7 до 10 лет.
"По данному факту следственным управлением по Восточному административному округу Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - добавили в СК.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, останки обнаружены во время реконструкционных работ в водоеме. "В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейскими проводится комплекс мероприятий направленных на установление и задержание лица причастного к совершению преступления", - сказали в пресс-службе.