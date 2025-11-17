ТАСС: отец убитого в Балашихе ребенка задолжал почти 272 тыс. рублей

На мужчину открыты 16 исполнительных производств, из них 12 - принудительное взыскание по кредитным платежам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Отец убитого и расчлененного в Балашихе мальчика Александр Матыцин имеет долги по кредитам, сумма которых составляет почти 272 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

"Матыцин имеет задолженность по кредитам на сумму почти 272 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что копить их мужчина начал с конца 2022 года.

В отношении Матыцина, как следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС, открыты 16 исполнительных производств, из них 12 - принудительное взыскание по кредитным платежам. В материалах также указывается, что значительная часть исполнительных производств в настоящее время прекращена по п. 4. ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание).