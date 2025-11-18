После убийства ребенка в Балашихе завели дело о халатности сотрудников соцуправления

Обвинения предусмотрены ст. 293 УК РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о халатности, которая была допущена сотрудниками окружного управления социального развития, повлекшей убийство шестилетнего ребенка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ", - сказала она.