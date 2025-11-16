Прокуратура Москвы показала фото рюкзака, в котором нашли часть тела ребенка

Находку сделали рабочие, проводившие реконструкцию пруда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Столичная прокуратура опубликовала фотографию рюкзака и пакета, в которых обнаружили фрагмент тела ребенка в Гольяновском пруду.

На фотографии показан фиолетовый школьный рюкзак, в котором находилась голова ребенка. Рюкзак находился в пакете одного из популярных маркетплейсов. Находку сделали рабочие, проводившие реконструкцию пруда.

Водолазы провели осмотр дна водоема. По предварительным данным, другие части тела в пруду не найдены.

"Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства", - сказали в прокуратуре.

Утром в воскресенье в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете были найдены останки ребенка возрастом от 7 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.