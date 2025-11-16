Ребенок, чьи останки нашли в Гольяновском пруду, умер не более двух дней назад

Личность погибшего устанавливается

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Давность наступления смерти ребенка, фрагмент останков которого был обнаружен в Гольяновском пруду в Москве, не превышает двух суток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительно установлено, что с момента наступления смерти прошло не более двух суток. Личность ребенка устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от 7 до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.